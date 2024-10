SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 19h44

07 Out 2024 - 19h44 Por Da redação

Crédito: Maycon Maximino

Um casal ficou ferido após um acidente provocado por uma motorista que abriu a porta de veículo.

O acidente aconteceu na rua Luís Carlos de Arruda Mendes, bairro Boa Vista. As vítimas estavam em uma moto quando atingiram a porta do automóvel.

O condutor de moto sofreu uma lesão na perna. Já a mulher foi socorrida com suspeita de fratura no tornozelo. As vítimas foram encaminhada pelo Samu até a Santa Casa.

