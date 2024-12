Motorista se perde ao fazer curva e bate em poste de câmera da GM

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista colidiu o veículo que conduzia contra o poste de uma câmera da Guarda Civil Municipal, nesta noite de sábado (07), na Avenida Francisco Pereira Lopes.

De acordo com informações, o carro transitava no sentido shopping/rodoviária, quando o condutor se perdeu ao fazer uma curva e acabou batendo no poste, que dobrou ao meio.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar o socorro, porém ninguém ficou ferido.

A câmera e a bateria foram furtadas e a GCM foi acionada para tomar as medidas necessárias.

Leia Também