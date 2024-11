Motorista perde o controle, invade calçada e colide em moto e carro

Veículos envolvidos no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (20), um acidente envolvendo um carro, uma moto e um Ford Ka foi registrado na Rua General Osório, quase na esquina com as ruas Toto Leite, no Jardim Brasil.

De acordo com informações, um homem de 67 anos, que conduzia um veículo VW Gol perdeu o controle e acabou subindo na calçada. O carro colidiu com uma motocicleta, que, por sua vez, foi prensada contra o Ford Ka estacionado no local. Durante o impacto, uma lixeira pública também foi derrubada.

O condutor do Gol, um idoso de 67 anos, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado até a Santa Casa, mas o estado de saúde não foi divulgado. As causas do acidente são desconhecidas.

