Motorista perde controle e caminhonete cai em vala na SP-318

Após ficar desgovernada, caminhonete caiu em uma vala em rotatória - Crédito: Maycon Maximino

Uma caminhonete sofreu danos materiais após acidente registrado na tarde desta terça-feira, 23, na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior (SP-318).

O motorista do veículo, que estava carregado com dois transformadores (pesando aproximadamente uma tonelada), entrou em uma rotatória com destino ao condomínio de chácaras Quinta dos Buritis e por motivos ignorados, perdeu o controle e avançou pelo canteiro, caindo em uma vala que colhe a água pluvial.

O motorista nada sofreu, mas a caminhonete sofreu vários danos. O Corpo de Bombeiros e socorristas da concessionária que administra a rodovia, atenderam a ocorrência.

