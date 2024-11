Motorista foge após colisão no Centro, mas deixa para-choque para trás

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um acidente de trânsito, envolvendo um Toyota Etios e um Hyundai HB20, foi registrado na madrugada deste sábado (23), no cruzamento das ruas Episcopal e Jesuíno de Arruda, no Centro.

De acordo com o condutor do Etios, ele transitava pela Rua Episcopal e no cruzamento com a Jesuíno, foi atingido na lateral pelo HB20. No local há um semáforo, que segundo ele, estava amarelo no momento.

Ninguém ficou ferido, porém o motorista do HB20 foi embora após o acidente, deixando o para-choque dianteiro no local e foi apreendido.

