Motorista desvia de tatu e derruba 4 postes no Jardim Araucária

Carro teve danos de grande monta após colidir em poste - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito causou significativos estragos na tarde desta terça-feira, 12, no Jardim Araucária, em São Carlos. Um motorista ficou ferido.

Segundo apurado, o motorista de um veículo transitava pela Avenida Nicolau Chicrala, sentido bairro/centro e em dado momento, segundo ele, ao desviar de um tatu, perdeu o controle da direção e colidiu em um poste.

O impacto foi forte e como consequência, a fiação fez com que outros dois postes caíssem além de um poste-padrão da CPFL.

Com ferimentos, o motorista do veículo foi socorrido ao hospital da Unimed pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Um auto bomba também atendeu a ocorrência.

Em nota A CPFL Paulista informa que equipes estão no local atuando na substituição dos quatro postes danificados pelo veículo. Não há falta de energia por conta da ocorrência. Os serviços serão concluídos até o final do dia de hoje (12).

