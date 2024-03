Motorista de Hilux atravessa canteiro central e quase causa tragédia na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Por pouco uma tragédia não foi registrada no final da tarde desta quinta-feira (28) depois que uma caminhonete atravessou o canteiro central da rodovia Washington Luís (SP-318), em São Carlos.

Segundo informações, o condutor da Toyota Hilux transitava no sentido interior/capital e na altura no trecho conhecido como “descida da Liquigás” o motorista perdeu o controle da direção, atravessou e canteiro central e atingiu outros quatro veículos, entre eles um caminhão e uma van, que transitavam no sentido oposto.

Ninguém se feriu, mas o acidente causou grande congestionamento na rodovia na saída para o feriado de Páscoa.

O motorista da Hilux recusou a ser submetido ao teste do bafômetro. Os policiais também apuraram que ele não tinha carteira de habilitação.

