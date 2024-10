Motorista com sinais de embriaguez causa acidente ao avançar sinal de pare

Fiat Strada envolvida no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (28), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na Avenida Grécia, em frente à UPA, na região da Vila Prado. O condutor de uma Fiat Strada, que trafegava pela avenida, avançou o sinal de parada e colidiu com um veículo GM Spin branco, que vinha pela Rua Coronel Leopoldo Prado no sentido centro-bairro. Com o impacto, o Spin rodou e parou no meio da via.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais aos veículos.

O condutor do Fiat Strada foi detido pela Polícia Militar por apresentar sinais de embriaguez.

