Motorista colide contra poste na Avenida Bruno Ruggiero

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (6), uma mulher de 30 anos colidiu com um poste na Avenida Bruno Ruggiero, sentido Shopping UPA, após, segundo ela, sofrer um apagão ao volante. O acidente ocorreu próximo ao parque montado na região, mobilizando pedestres que prestaram os primeiros socorros e acionaram o SAMU.

A vítima apresentava ferimentos no rosto e trauma no peito devido ao impacto com o para-brisa. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

