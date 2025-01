Motociclista sofre fraturas após colisão no Jardim São Paulo

Compartilhar no facebook

Motociclista recebe atendimento médico: socorrido à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 41 anos sofreu fraturas após um acidente de trânsito no Jardim São Paulo na tarde desta terça-feira, 14.

Os envolvidos transitavam pela rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira (sentido bairro/centro) e foi atingido por um veículo que vinha em sentido contrário. A colisão aconteceu quando o motorista tentou uma conversão com destino à Avenida Getúlio Vargas. Os motivos do acidente serão apurados.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e com fratura na tíbia e fíbula da perna esquerda e escoriações pelo corpo, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico. Motolância e SAMU deram apoio.

