Motociclista sofre fraturas após colisão em São Carlos

Moto colidiu com violenta contra carro na Vila São José - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 50 anos sofreu múltiplas fraturas exposta no punho, além de fraturas antebraço e perna após um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 28, na rua Walther de Camargo Schutzer, na Vila São João Batista.

Os envolvidos transitavam em sentidos opostos e quando o motorista de um carro tentou a conversão com destino à rua Beatriz B. de Almeida Faccin, ocorreu a colisão frontal com a moto.

O impacto foi forte e a vítima arremessa primeiramente no para-brisas do carro e posteriormente ao solo, sofrendo fratura exposta no punho, e fraturas no antebraço e perna (fêmur).

A motociclista foi socorrida pelo SAMU e pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também