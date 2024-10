Motociclista sofre fratura exposta após colisão frontal no Presidente Collor

SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 08h45 Por Marcos Escrivani

Socorristas durante atendimento? Motociclista sofreu fratura exposta - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de graves proporções deixou um motociclista com ferimentos no Jardim Social Presidente Collor, na manhã desta sexta-feira, 4. A vítima, de 29 anos, sofreu fratura exposta no fêmur.

Segundo informações, o acidente aconteceu na Avenida Marisete Terezinha Santiago dos Santos. O motociclista pilotava sua moto sentido rodovia SP-215/bairro e o veículo vinha em sentido contrário e em uma curva, por motivos ignorados, ocorreu a colisão frontal.

O impacto foi violento e o motociclista, arremessado ao solo. Com escoriações pelo corpo e fratura exposta no fêmur, socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

