Motociclista se fere em colisão com carro no Jardim Botafogo

SIGA O SCA NO

Crédito: Gabriel Henrique

Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito, nesta tarde de domingo (22), na Avenida Tancredo de Almeida Neves, Jardim Botafogo, em São Carlos.

Segundo apurado pela equipe de reportagem do SCA, um Chevrolet Tracker saía do estacionamento de um condomínio residencial, e seu condutor não agiu com a devida cautela ao sair, por isso não viu a CB Twister que se aproximava, e acabou sendo atingido por ela na lateral.

O condutor da moto ficou ferido, sendo socorrido pelo SAMU até a Santa Casa, com suspeita de fratura no joelho.

Leia Também