Motociclista morto em acidente na SP-310 morava no São Carlos 8

Crédito: SCA

Foi identificado como Igor Augusto da Silva Lourenço, de 24 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (14), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Igor residia no bairro São Carlos 8 e conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Start, quando houve a colisão traseira contra um caminhão trator M.Benz/Axor 2041 LS, acoplado a um semi-reboque, no km 229 da rodovia.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no plantão policial, o caminhão teria saído do acostamento e ingressado na pista, momento em que, por razões que ainda serão apuradas, ocorreu a batida.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente liberado para os procedimentos funerários.

Uma mulher que estava na garupa da motocicleta, ainda não identificada oficialmente no registro inicial, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, onde permanece internada.

O motorista do caminhão, de 62 anos, não se feriu. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.

A perícia foi acionada e a motocicleta foi recolhida ao pátio. O caso será apurado pelo 4º Distrito Policial de São Carlos.

