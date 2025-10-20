Motociclista fica ferido em colisão com carro na estrada do Broa

Crédito: Lourizal Izaque

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após colidir contra um carro na rodovia Domingos Inocentini, no sentido Broa–São Carlos, na tarde desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu próximo da SP-215.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um Siena prata já finalizava a travessia da rotatória quando o motociclista, que seguia no mesmo sentido, atingiu a parte dianteira esquerda do veículo. Com o impacto, o condutor da moto caiu e sofreu escoriações pelo corpo, principalmente no braço direito.

A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate (UR) e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

