(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em colisão com carro na estrada do Broa

20 Out 2025 - 16h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido em colisão com carro na estrada do Broa - Crédito: Lourizal Izaque Crédito: Lourizal Izaque

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após colidir contra um carro na rodovia Domingos Inocentini, no sentido Broa–São Carlos, na tarde desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu próximo da SP-215.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um Siena prata já finalizava a travessia da rotatória quando o motociclista, que seguia no mesmo sentido, atingiu a parte dianteira esquerda do veículo. Com o impacto, o condutor da moto caiu e sofreu escoriações pelo corpo, principalmente no braço direito.

A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate (UR) e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Operação fiscaliza motos barulhentas em São Carlos; cinco são apreendidas
Cidade16h16 - 20 Out 2025

Operação fiscaliza motos barulhentas em São Carlos; cinco são apreendidas

Carro fica destruído após colisão na Washington Luís
Segurança14h38 - 20 Out 2025

Carro fica destruído após colisão na Washington Luís

Adolescente é agredida durante confraternização em condomínio de São Carlos
Segurança14h00 - 20 Out 2025

Adolescente é agredida durante confraternização em condomínio de São Carlos

Mulher cai em golpe e perde quase R$ 5 mil em São Carlos
Segurança13h08 - 20 Out 2025

Mulher cai em golpe e perde quase R$ 5 mil em São Carlos

Adolescente é detido após fugir da Polícia em motocicleta com chassi raspado
Jardim Real 08h59 - 20 Out 2025

Adolescente é detido após fugir da Polícia em motocicleta com chassi raspado

Últimas Notícias