sábado, 14 de fevereiro de 2026
São Carlos

Motociclista morre após colisão com caminhão na SP-310; passageira está em estado grave

14 Fev 2026 - 06h47Por Da redação
Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado por volta das 5h30 da manhã deste sábado (14), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 229, no sentido capital–interior.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão saía de um conjunto de empresas localizado às margens da rodovia e, ao acessar a pista, o condutor não teria avistado a motocicleta que trafegava pelo trecho. O motociclista acabou colidindo na lateral do veículo, e os dois ocupantes da moto foram lançados ao solo em estado grave.

Equipes de resgate iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), já que ambos estavam em parada cardiorrespiratória. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.

A passageira chegou a ser reanimada, intubada e socorrida pela equipe da concessionária até a Santa Casa de São Carlos, onde foi submetida a cirúrgia e permanece internada em estado grave.

Atenderam a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e uma unidade de suporte avançado do SAMU, que prestaram apoio durante o atendimento.

