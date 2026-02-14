Motociclista morre após colisão com caminhão na SP-310; passageira está em estado grave

Crédito: SCA

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado por volta das 5h30 da manhã deste sábado (14), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 229, no sentido capital–interior.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão saía de um conjunto de empresas localizado às margens da rodovia e, ao acessar a pista, o condutor não teria avistado a motocicleta que trafegava pelo trecho. O motociclista acabou colidindo na lateral do veículo, e os dois ocupantes da moto foram lançados ao solo em estado grave.



Equipes de resgate iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), já que ambos estavam em parada cardiorrespiratória. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.



A passageira chegou a ser reanimada, intubada e socorrida pela equipe da concessionária até a Santa Casa de São Carlos, onde foi submetida a cirúrgia e permanece internada em estado grave.



Atenderam a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e uma unidade de suporte avançado do SAMU, que prestaram apoio durante o atendimento.

