Moto roubada é localizada em ponto de tráfico no Jardim Beatriz

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta que havia sido roubada na última quinta-feira (26), na Rua Coronel Leopoldo Prado, foi localizada neste sábado (28), em uma residência, na Rua Hermínio Bernasconi, no Jardim Beatriz.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, e abordaram um suspeito, que estava parado em frente à sua residência.

Na garagem estava a moto, cuja procedência ele não soube dizer, relatou apenas que seu sobrinho apareceu com ela e deixou-a lá. Os policiais pesquisaram a placa do veículo e constataram que ela estava com queixa de roubo.

A moto foi apreendida e o acusado, que já possui várias passagens criminais, entre elas dois homicídios, foi conduzido ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

