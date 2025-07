Morre jovem que estava em carro que partiu ao meio após acidente

Compartilhar no facebook

Crédito: Flavio Fernandes

Maria Eduarda Garcia Borelli, de 20 anos, conhecida carinhosamente como Duda, morreu nesta quinta-feira (24) após não resistir aos ferimentos de um grave acidente ocorrido na madrugada do último domingo (20), em Araraquara. A jovem estava internada em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa da cidade e teve a morte encefálica confirmada por uma equipe médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, após exames de protocolo.

A colisão chocou a cidade pela violência do impacto: o carro em que Maria Eduarda estava partiu ao meio ao bater contra uma árvore e um poste. A jovem permaneceu entubada por quatro dias, sob cuidados intensivos, mas não apresentou melhora no quadro clínico.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do veículo era o marido da vítima, um homem de 26 anos, que foi preso em flagrante por dirigir embriagado. Ele confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de perder o controle da direção. Apesar da gravidade da ocorrência, o motorista foi liberado em audiência de custódia.

Com a confirmação da morte de Maria Eduarda, a situação jurídica do condutor se agrava e ele deverá responder por homicídio na direção de veículo automotor qualificado pelo uso de álcool, conforme o artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena prevista varia de 5 a 8 anos de reclusão, além da suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir.

O corpo de Maria Eduarda será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. Até o momento, não há informações oficiais sobre o velório e o sepultamento. A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda os laudos periciais do veículo e os resultados dos exames toxicológicos.

