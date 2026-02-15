Morre Isabela Vitória, segunda vítima de acidente de moto na Washington Luís

Crédito: SCA

A jovem Isabela Vitória Andrade, de 25 anos, morreu na Santa Casa de São Carlos, onde estava internada após o grave acidente de moto registrado na madrugada deste sábado (14), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Ela não resistiu aos ferimentos. Isabela deixa um filho.

O acidente ocorreu no km 229 da rodovia e já havia vitimado fatalmente o condutor da motocicleta, Igor Augusto da Silva Lourenço, de 24 anos, que morreu ainda De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, Igor conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Start quando houve a colisão traseira contra um caminhão trator M.Benz/Axor 2041 LS, acoplado a um semi-reboque.

Ainda segundo o registro policial, o caminhão teria saído do acostamento e ingressado na pista, momento em que, por razões que serão apuradas pelas autoridades, ocorreu a batida.

Igor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente liberado para os procedimentos funerários.

Isabela foi socorrida em estado grave e levada à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internada, mas infelizmente também não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML e não há informações sobre o horário do velório e sepultamento

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

Leia Também