(16) 99963-6036
domingo, 15 de fevereiro de 2026
Segurança

Morre Isabela Vitória, segunda vítima de acidente de moto na Washington Luís

15 Fev 2026 - 06h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Morre Isabela Vitória, segunda vítima de acidente de moto na Washington Luís - Crédito: SCA Crédito: SCA

A jovem Isabela Vitória Andrade, de 25 anos, morreu na Santa Casa de São Carlos, onde estava internada após o grave acidente de moto registrado na madrugada deste sábado (14), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Ela não resistiu aos ferimentos. Isabela deixa um filho.

O acidente ocorreu no km 229 da rodovia e já havia vitimado fatalmente o condutor da motocicleta, Igor Augusto da Silva Lourenço, de 24 anos, que morreu ainda De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, Igor conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Start quando houve a colisão traseira contra um caminhão trator M.Benz/Axor 2041 LS, acoplado a um semi-reboque.

Ainda segundo o registro policial, o caminhão teria saído do acostamento e ingressado na pista, momento em que, por razões que serão apuradas pelas autoridades, ocorreu a batida.

Igor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente liberado para os procedimentos funerários.

Isabela foi socorrida em estado grave e levada à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internada, mas infelizmente também não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML e não há informações sobre o horário do velório e sepultamento 

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

Leia Também

Motociclista morto em acidente na SP-310 morava no São Carlos 8
Segurança15h23 - 14 Fev 2026

Motociclista morto em acidente na SP-310 morava no São Carlos 8

Incêndio atinge dois cômodos de residência no Jardim Cruzado, em Ibaté
Segurança09h59 - 14 Fev 2026

Incêndio atinge dois cômodos de residência no Jardim Cruzado, em Ibaté

Trabalhador fica ferido em acidente em obra do supermercado Covabra
Segurança09h27 - 14 Fev 2026

Trabalhador fica ferido em acidente em obra do supermercado Covabra

Acusados de envolvimento na morte de casal participam de audiência
Segurança07h52 - 14 Fev 2026

Acusados de envolvimento na morte de casal participam de audiência

Motociclista morre após colisão com caminhão na SP-310; passageira está em estado grave
São Carlos06h47 - 14 Fev 2026

Motociclista morre após colisão com caminhão na SP-310; passageira está em estado grave

Últimas Notícias