Moradores em situação de rua ateiam fogo em sofá e danificam loja

Bombeiro apaga incêndio: danos em uma janela de um comércio - Crédito: Maycon Maximino

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram solicitados na noite desta segunda-feira, 20, para atender um possível incêndio que estaria consumindo uma casa na esquina da rua Conselheiro João Alfredo com a Avenida Bruno Ruggiero, no Parque Arnold Schmidt.

Porém, no local, os combatentes do fogo apuraram que a ocorrência era fogo em um estofado e os responsáveis seriam moradores em situação de rua.

Os Bombeiros controlaram as chamas. Entretanto não conseguiram evitar que elas causassem danos em uma janela de um estabelecimento comercial. Ninguém se feriu.

