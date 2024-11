Morador de São Carlos cai em golpe e perde R$ 4,5 mil

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um morador no Conjunto Residencial Romeu Santini, registrou boletim de ocorrência na CPJ, alegando ter sido vítima de estelionato e perdeu o equivalente a R$ 4,5 mil na suposta compra de um veículo. O crime teria ocorrido na terça-feira, 5, e a queixa feita nesta quarta-feira, 6.

A vítima relatou que estava interessada na compra de um carro e foi às redes sociais procurar seu desejo de consumo. Se interessou por um Pálio Weekend e falou com o suposto proprietário.

Após contato via Messeger, a vítima passou o número do seu fone e durante as tratativas teria feito um PIX de R$ 300,00 para garantir a prioridade na compra e no dia seguinte, transferiu mais R$ 4,2 mil. A partir da segunda transferência, de acordo com a vítima, o golpista teria sumido.

Leia Também