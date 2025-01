Morador de rua invade apartamento e rouba celular no bairro Cidade Universitária

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estudante de 23 anos foi vítima de roubo na noite de sábado (25), em seu apartamento, no Cidade Universitária, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do roubo, que seria um morador de rua, cortou o arame do muro e utilizou um andaime que estaria armado devido a uma pintura que estava sendo realizada, para subir até o segundo andar, onde invadiu um apartamento e começou a revirar tudo.

O morador ouviu o barulho e foi verificar o que era, dando de cara com o ladrão, que o ameaçou e ordenou que entregasse o celular, além de pegar uma carteira velha que encontrou, fugindo em seguida, pela mesma janela que entrou.

A Polícia Militar foi acionada e o roubo foi registrado em boletim de ocorrência, mas até o momento o autor não foi detido e nem o celular localizado.

