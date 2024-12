Mesmo orientada sobre perigos, gestante deixa internação da maternidade da Santa Casa

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma enfermeira da Maternidade Francisca Sintra Silva, da Santa Casa de São Carlos, formulou boletim de ocorrência na CPJ, na madrugada desta segunda-feira, 30, alertando que uma gestante de 24 anos teria deixado a instituição de saúde, mesmo alertada sobre os perigos que havia contra a sua saúde e a do bebê.

De acordo com o documento policial, a enfermeira alertou que a gestante estaria com cefaleia (dores de cabeça), com internação por HAG (risco aumentado de várias disfunções orgânicas, eventos cardiovasculares maiores, complicações durante o parto). Mesmo assim a mulher não aceitou continuar na unidade conforme orientação médica e foi embora com uma outra pessoa que estaria de alta.

