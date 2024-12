Mais duas motos são roubadas a mão armada em São Carlos

Compartilhar no facebook

Viatura da PM - Crédito: Araraquara Agora

Na noite desta segunda-feira (30), dois roubos à mão armada envolvendo motocicletas foram registrados em São Carlos, ocorrendo com pouco mais de uma hora de diferença. As vítimas foram surpreendidas pelos assaltantes em bairros distintos, que agiram com violência e fugiram rapidamente.

Primeiro Caso

Segundo boletim de ocorrência registrado no plantão policial, o primeiro roubo aconteceu por volta das 19h16, na Rua Santa Gertrudes,, no bairro Vila Santa Isabel. Dois indivíduos, em uma moto vermelha, abordaram a vítima. Um deles, armado e trajando calça preta e moletom azul, anunciou o assalto e levou a motocicleta Yamaha Fazer, ano 2022, cor preta, placa GET8A12. Após o crime, os assaltantes fugiram em alta velocidade.

Segundo Caso

O segundo roubo ocorreu às 20h18, na Rua dos Ferroviários, na Vila Prado. Dois indivíduos, que estavam a pé surpreenderam a vítima. Um deles, armado, rendeu a pessoa e subtraiu a motocicleta Yamaha Fazer, ano 2009, cor preta, placa IQL5D33. Os criminosos fugiram logo após o crime.

A Polícia Militar foi acionada para atender ambas as ocorrências, contudo, até o momento nenhum suspeito foi localizado.

