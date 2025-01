Jovem vem a São Carlos a trabalho e desaparece; mãe pede ajuda

A família de Lucas Augusto Marangoni, de 27 anos, busca desesperadamente por informações sobre seu paradeiro. Lucas, natural de Ribeirão Preto, estava morando em Água Vermelha, distrito de São Carlos, com um primo, devido a compromissos de trabalho na cidade.

De acordo com sua mãe, Daniela, que também reside em Ribeirão Preto, Lucas saiu de casa no último sábado e não retornou. Ele foi visto pela última vez nas regiões do Jockey Club e do bairro São Carlos 8.

A família pede ajuda da população para localizar Lucas. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada à Polícia Militar, pelo número 190, ou diretamente à mãe de Lucas, pelo telefone (16) 98841-1208.

Leia Também