Kombi é atingida na traseira e causador do acidente foge

Kombi ficou com a traseira destruída - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma Kombi foi registrado no final da madrugada deste sábado (3), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, o motorista da perua havia saído de Araraquara com destino a Santa Bárbara do Oeste, quando no quilômetro 241 teve o veículo atingido na traseira por outro, perdendo o controle e indo parar no canteiro lateral da pista.

O condutor da Kombi informou que o causador do acidente se evadiu do local e não tem informações sobre o veículo.

O Corpo de Bombeiros e funcionários da concessionária estiveram no local, contudo, não houve feridos.

