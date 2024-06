Kombi com várias pessoas tomba após colisão na Washington Luís, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo uma perua Kombi mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e concessionária na tarde desta sexta-feira (7), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, um VW Gol que seguia no sentido capital/interior, parou devido ao trânsito lento na altura do bairro Jockey Clube. Um Mitsubishi ASX que que vinha logo atrás não conseguiu frear e acabou atingindo a traseira do Gol.

A Kombi, por sua vez, colidiu contra a traseira da Mitisubishi.

Dentro da perua havia várias pessoas, porém, somente três ocupantes precisaram ser encaminhados ate o hospital para atendimento médico. O estado de saúde das vítimas é estável. Os demais envolvidos não se feriram.

Devido ao acidente um grande congestionamento se formou na região.

