Justiça decreta prisão preventiva de incendiário capturado pela DIG

A Justiça de São Carlos decretou nesta quarta-feira (11) a prisão preventiva do geólogo A.C.P., de 39, que confessou ter provocado incêndios criminosos em São Carlos. Ele foi preso ontem por policiais da DIG na estrada de terra que liga São Carlos a Brotas.

Segundo o delegado João Fernando Baptista, titular da especializada, o acusado será indiciado por um incêndio causado em uma mata próximo ao condomínio Villeuneve, quando foi flagrado por uma câmera de segurança ateando fogo no local e também contra um canavial da usina Raízen, ocasião em que foram queimados de 22 mil toneladas de cana de açúcar e 71 hectares de áreas de preservação ambiental. Estima-se que o prejuízo provocado esteja na casa dos milhões de reais.

A.C.P. irá responder pelo crime do artigo 250 do Código Penal (Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem), com pena prevista de 3 a 6 anos de prisão para cada incêndio, contudo, a DIG investiga a participação dele em outros casos.

Com a prisão preventiva decretada, o geólogo irá permanecer preso até o julgamento.

