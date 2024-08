Jovem sofre grave acidente de trânsito no Jardim Brasil

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente grave deixou um jovem de 22 anos ferido na madrugada desta sexta-feira (30), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, Jardim Brasil. Segundo informações, o motorista seguia em direção ao centro da cidade quando perdeu o controle do veículo, colidindo contra duas árvores e tombando em seguida.

A violência do impacto fez com que a vítima fosse arremessada para fora do carro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao jovem, que foi encaminhado para a Santa Casa.

Bombeiros e Polícia Militar também atenderam a ocorrência, realizando o isolamento da área e auxiliando no atendimento à vítima. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

