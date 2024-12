Motociclista sofre acidente grave ao colidir contra poste na Getúlio Vargas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Capacete chegou a rachar com o impacto - Crédito: Gabriel Henrique

Na madrugada deste sábado, 21, por volta das 3h20, um jovem de 20 anos sofreu um grave acidente ao colidir sua motocicleta contra um poste na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Hotel Nacional Inn. O impacto foi tão forte que o capacete utilizado pelo rapaz chegou a rachar. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado com ferimentos graves para a Santa Casa de Misericórdia.

Leia Também