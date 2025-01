Jovem é seguida e assaltada por ciclista no Cidade Jardim

Um ciclista, com uma arma de fogo, assaltou uma jovem de 21 anos na noite do dia 12 de janeiro, na Alameda das Camélias, no Cidade Jardim. A vítima, porém, registrou a queixa na CPJ somente nesta segunda-feira, 20.

No boletim de ocorrência, a garota relatou que caminhava quando notou que estaria sendo seguida por um homem em uma bicicleta e em dado momento ele teria perguntado que horas seria e ao ter como resposta que a vítima estaria sem celular, teria descido da bike e com uma arma de fogo em punho, se apoderado do celular e de uma corrente que estava no pescoço da moça. Tentou levar ainda a sua mochila. Praticado o crime, fugiu.

