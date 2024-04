Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim Hicare

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (19), na Rua Luigi Mazziero, no Jardim Hicare.

Uma equipe do Canil da GM realizava um patrulhamento preventivo pelo bairro, devido à denúncias de indivíduos mal-intencionados circulando por lá, quando avistaram um suspeito que carregava uma sacola preta nas mãos e saiu correndo ao avistar a viatura. Ele foi acompanhado pela equipe e ao perceber que seria abordado, jogou a sacola sobre o telhado de uma residência.

Durante a abordagem, ele confessou que estava traficando drogas e a sacola foi recuperada, verificando-se que ela continha 23 pedras de crack, 13 pinos de cocaína, 7 porções de maconha e R$ 96,35.

Devido a suspeita de que houvesse mais substâncias ilegais pelo local, foi utilizado o trabalho de faro com a K9 Índia, que encontrou outra sacola, no meio do mato, contendo 1 porção de 54gr de maconha, 1 pino de cocaína, 69 pedras de crack e 7 invólucros de haxixe.

Todo o material foi apreendido e o acusado foi detido, conduzido ao CPJ e recolhido à cadeia pública.

