Jovem é presa em flagrante após tentar matar adolescente com garrafa quebrada

Crédito: Divulgação

Uma jovem de 24 anos foi presa em flagrante, neste sábado (07), após tentar matar uma adolescente de 17 anos, na Rua Ângelo Trevisan, Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados no local, para apoiar a equipe de socorro no atendimento a uma vítima de esfaqueamento e chegando lá, encontraram a menor deitada, bastante ferida, recebendo atendimento médico. Aproveitando que ela estava consciente, eles perguntaram quem tinha feito aquilo e ela disse o nome da acusada, desmaiando em seguida.

A adolescente foi socorrida ao hospital de Ibaté e depois transferida para a Santa Casa de São Carlos.

A equipe da GCM colheu informações no local, que a arma utilizada no crime foi uma garrafa de vidro quebrada e sobre a autora, que é ex-companheira do atual namorado da vítima, além de seu endereço.

Ao chegarem na casa da acusada, encontraram um caminhão cheio de móveis, como se estivesse acontecendo uma mudança. Quando a questionaram sobre o crime, ela disse que seu ex-companheiro e a vítima foram até sua casa, que a adolescente estava armada com uma faca e foi logo tentando atingi-la, as duas entraram em luta corporal e ela acabou atingindo a vítima, mas foi apenas para se defender.

A autora apresentava um ferimento na mão e após ser socorrida, foi conduzida ao plantão policial.

Após a vítima ser socorrida e seu estado estabilizado, policiais foram até o hospital e conversaram com ela, que contou que estava na casa de parentes quando foi atraída para fora e assim que saiu já foi atingida pelos golpes.

Ela acredita que tenha sido atacada por estar "conversando" com o ex-companheiro da acusada.

Diante dos fatos, a autora foi presa em flagrante e recolhida ao Centro de Triagem.

