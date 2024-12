Jovem é flagrado com carro roubado na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por receptação, após ser flagrado em posse de um carro roubado, nesta noite de sábado (14), na Rua Antônio Blanco, Vila Costa do Sol, em São Carlos.

O roubo aconteceu na manhã desta mesma data, por volta das 5h30, na Rua Iwagiro Toyama, no Jardim Paulistano, quando o proprietário aguardava o ônibus para ir trabalhar, dentro do carro, pois o ponto é um pouco distante de sua casa, sendo necessário utilizar o veículo para ir até lá. Ele foi rendido por um homem encapuzado e armado com faca, que entrou pela porta traseira e anunciou o roubo, mandando-o sair do carro. Antes de sair a vítima ainda conseguiu pegar seu notebook e carteira e em seguida o ladrão foi embora com o Fiat Uno prata.

À noite, policiais militares realizavam um patrulhamento e suspeitaram da maneira como um jovem estava dirigindo, demonstrando nervosismo, e resolveram abordá-lo, constatando que o carro era roubado.

Ao ser questionado sobre o fato, o suspeito disse que havia comprado o Uno no bar de seu tio, que fica no Jardim Zavaglia, de um homem desconhecido, que estava lá e ofereceu o carro por R$600,00, dizendo que era de leilão.

Com o suspeito foram encontrados R$570,00 e ele já possuía duas passagens policiais por tráfico de drogas, sendo detido, conduzido ao plantão policial e preso em flagrante por receptação, já que a vítima não o reconheceu como o autor do roubo.

O veículo foi devolvido ao proprietário.

