terça, 17 de fevereiro de 2026
Segurança

Jovem é detido por tráfico de drogas após tentar fugir da PM no Jacobucci

17 Fev 2026 - 10h17Por Jessica CR
Jovem é detido por tráfico de drogas após tentar fugir da PM no Jacobucci - Crédito: SCA Crédito: SCA
Um jovem de 18 anos foi detido por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (17), no bairro Jacobucci.
 
De acordo com informações, uma equipe policial realizava patrulhamento pela região quando avistou o indivíduo na esquina da Rua Júlio Prestes de Albuquerque com a Rua Pastor Bento. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir correndo para dentro de um comércio, levantando suspeitas e motivando a abordagem.
 
Durante a revista pessoal, os policiais localizaram em seu bolso certa quantidade de entorpecentes e dinheiro. Questionado, ele confessou que estava praticando o tráfico de drogas pelo local. Em consulta aos dados, também constou um mandado de busca e apreensão em aberto referente a ato infracional cometido quando ainda era menor de idade.
 
O suspeito foi detido e conduzido ao CPJ de São Carlos, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente recolhido à Fundação Casa.

