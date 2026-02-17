Jovem é detido por tráfico de drogas após tentar fugir da PM no Jacobucci

De acordo com informações, uma equipe policial realizava patrulhamento pela região quando avistou o indivíduo na esquina da Rua Júlio Prestes de Albuquerque com a Rua Pastor Bento. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir correndo para dentro de um comércio, levantando suspeitas e motivando a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram em seu bolso certa quantidade de entorpecentes e dinheiro. Questionado, ele confessou que estava praticando o tráfico de drogas pelo local. Em consulta aos dados, também constou um mandado de busca e apreensão em aberto referente a ato infracional cometido quando ainda era menor de idade.

O suspeito foi detido e conduzido ao CPJ de São Carlos, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente recolhido à Fundação Casa.

Um jovem de 18 anos foi detido por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (17), no bairro Jacobucci.