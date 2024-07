Jovem é detido após efetuar disparo com arma de fogo caseira em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 22 anos foi detido na noite desta terça-feira (2) após realizar um disparo de arma de fogo caseira em Ibaté.

A Polícia Militar foi acionada por populares que escutaram o estampido na rua Antônio Jorge, Jardim Cruzado. Com as características passadas pelas testemunhas, os policiais conseguiram abordar o acusado. Com ele estava a arma calibre 22 e duas munições.

Diante da situação, o jovem foi conduzido até o plantão policial, onde a ocorrência está sendo apresentada neste momento.

