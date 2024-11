Jovem compra Iphone e recebe frasco de shampoo de transportadora em São Carlos

Iphone - Crédito: Pixabay

A Polícia Civil de São Carlos deverá investigar uma possível troca de mercadoria onde um jovem de 21 anos, residente no Jardim Itamaraty alega ter sido lesado. Ele prestou queixa-crime nesta segunda-feira, 18, na CPJ. Ele teria comprado um iPhone, porém recebeu um frasco de shampoo.

Afirma a vítima que comprou um Iphone avaliado em R$ 3.998,00 pelo site da Amazon, com a entrega sendo prometida até domingo, 17. Teria recebido a informação que a mercadoria teria sido enviada, mas retornado à transportadora já que o endereço estaria incorreto. Entretanto, na segunda-feira, 18, teria recebido o pacote com o produto comprado. Porém, ao abrir, constatou que no lugar do aparelho estaria um frasco de shampoo. Diante disso solicitou a troca e a apuração dos fatos.

Leia Também