Incêndio em residência de São Carlos é causado por vela de citronela

15 Out 2024 - 06h06

15 Out 2024 - 06h06 Por Redação

Bombeiros no local - Crédito: Maycon Maximino

Uma família teve uma noite de susto em São Carlos. Um incêndio atingiu uma residência localizada na rua Manoel José Serpa, bairro Planalto Paraíso, na noite desta segunda-feira (14). Segundo informações, uma vela de citronela, utilizada para afastar mosquitos, teria iniciado o fogo.

O casal que mora no imóvel conseguiu sair a tempo e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, evitando maiores danos. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência.

