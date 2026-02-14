Incêndio atinge dois cômodos de residência no Jardim Cruzado, em Ibaté

A Defesa Civil de Ibaté atendeu, na noite de sexta-feira (13), uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Nova Europa, no bairro Jardim Cruzado.

A equipe foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos, deslocando-se rapidamente até o local para prestar apoio no combate às chamas.

De acordo com as informações, o fogo atingiu dois cômodos do imóvel — o quarto e a sala — causando danos materiais significativos. Apesar dos prejuízos, ninguém ficou ferido.

O combate ao incêndio foi realizado com sucesso graças à atuação integrada das forças de segurança. A Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Guarda Civil Municipal de Ibaté realizaram o isolamento da área, garantindo segurança e agilidade para que as equipes pudessem atuar de forma eficaz.

A Defesa Civil reforça a importância de acionar imediatamente os órgãos competentes em casos de emergência e orienta a população a redobrar a atenção com instalações elétricas e o uso de materiais inflamáveis, a fim de prevenir novos incidentes.

