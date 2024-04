Idoso morre após sofrer mal súbito e queda dentro da UPA Santa Felícia

UPA do Santa Felícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma fatalidade marcou a madrugada desta quarta-feira, 17 quando, por volta das 4h, um idoso de 66 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca.

A filha da vítima formulou boletim de ocorrência na CPJ e disse que às 23h do dia anterior o pai, que tem várias comorbidades, teve uma crise e o encaminhou até a UPA Santa Felícia e após ser atendido e medicado, por volta das 3h recebeu alta e no corredor da unidade, teve um mal súbito, caiu e bateu a cabeça no chão. Foi socorrido e durante os procedimentos, teve uma parada cardíaca, morrendo no local. O corpo foi encaminhado ao IML para apurar a causa mortis.

