Idoso fica ferido após colisão no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Pancada atingiu bem a porta onde estava a vítima - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 79 anos ficou ferido após colisão no centro de São Carlos na manhã desta quinta-feira, 29.

O motorista de um Ágile dirigia seu veículo pela rua Geminiano Costa e no cruzamento com a rua Aquidaban não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e bateu na porta de um Pálio, dirigia pela vítima que, com escoriações, foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também