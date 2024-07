Idosa perde dois mil em velho golpe do bilhete premiado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O velho golpe do bilhete premiado fez uma nova vítima na manhã de sexta-feira (12), em São Carlos.

A vítima, uma mulher de 68 anos, contou à polícia que estava em um ponto de ônibus, na Avenida Sallum, quando chegou uma desconhecida, perguntando se ela conhecia "Lázara" que faz toalhas e panos de prato. Ela disse que não e a mulher mudou de assunto, contando que havia ganho R$ 5.000.000,00 na quina.

Nesse momento, um homem que passava parou para orientar a falsa ganhadora e ligou de seu celular para a Caixa, confirmando que o bilhete era premiado e que para sacar o dinheiro, precisaria de documentos e dois tutores.

A golpista propôs dar 10% de seu prêmio para a vítima, se ela a ajudasse, mas para confirmar sua honestidade, pediu à vítima que lhe desse R$ 2.000,00.

Os três dirigiram-se no carro do rapaz até uma agência do Banco Bradesco, onde a idosa sacou os R$ 2.000,00 e entregou à autora, dentro do carro. Então, esta lhe disse que precisava da cópia de seu documento de identidade e ela foi fazer a cópia, mas quando voltou, não encontrou mais ninguém.

A idosa contou o ocorrido para sua filha e as duas concluíram que ela havia caído em golpe.

