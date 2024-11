Idosa de 78 anos fica ferida após colisão no centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Após colisão, desgovernado, Uno acertou poste e o tapume de uma obra - Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa de 78 anos sofrei ferimentos após se envolver em uma colisão no centro de São Carlos na manhã desta quinta-feira, 7.

Ela dirigia seu Uno branco pela rua Bento Carlos e por motivos ignorados, colidiu em um Peugeot 208 que transitava Avenida São Carlos.

Com o impacto, a idosa perdeu o controle do Uno que se chocou posteriormente em um poste e em um tapume de um imóvel que está em obras. A vítima foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa com ferimentos.

