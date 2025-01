Homem vende videogame e recebe notas falsas como pagamento

Compartilhar no facebook

Dinheiro - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 36 anos, residente na Vila Prado, caiu em um golpe e foi lesado em R$ 3 mil, ao receber como pagamento de uma negociação, 30 notas falsas de R$ 100.

A vítima compareceu à CPJ e narrou o crime, informando que anunciou no Facebook a venda do seu videogame pela bagatela de R$ 3 mil. Uma pessoa se interessou e na noite de segunda-feira, 20 foi até sua casa para buscar o brinquedo eletrônico. Ele estaria em um Palio acompanhado de mais duas pessoas.

Após conversar com a vítima e ver que o videogame funcionava, efetuou o pagamento combinado. No mesmo dia, foi tentar o depósito em um caixa eletrônico de sua agência bancária e todas as cédulas foram devolvidas. Ao analisa-las, percebeu que elas possuíam em sua maioria a mesma numeração.

