Homem vende celular, se arrepende e acusa comprador de furto

19 Out 2024 - 11h07 Por Erika

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos está sendo acusado de falsa comunicação de crime, após vender seu celular, arrepender-se do negócio e acusar o comprador de furto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado anunciou a venda do celular pelo Facebook, pelo valor de R$100,00, no último dia 16.

A vítima viu o anúncio, interessou-se, comprou e pagou o combinado, mas no dia seguinte o acusado entrou em contato com ele, dizendo que havia se arrependido do negócio e que queria desfazê-lo.

Combinaram de encontrar-se no Balão do Bonde, onde a vítima devolveria o celular e o acusado, o dinheiro, porém este último não apareceu.

Acertaram novamente um encontro no mesmo local, nesta sexta-feira (18), mas o acusado acionou a polícia e mostrou o comprador de longe, acusando-o de ter furtado seu celular.

Os policiais foram até ele, o questionaram sobre o celular furtado e ele contou o que havia ocorrido, mostrando toda a conversa da negociação em outro aparelho celular.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por falsa comunicação de crime.

