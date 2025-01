Homem troca celular por drogas e agride companheira no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Um homem de 27 anos foi detido por policiais militares por volta da 1h desta quinta-feira, 30, acusado de violência doméstica contra sua companheira de 30 anos. O caso teria ocorrido no Cidade Aracy.

Os policiais foram acionados via Copom e no endereço solicitado encontrou a vítima pedindo por socorro. Indagada, disse que foi agredida após discutir com o companheiro que teria trocado seu celular por drogas.

A princípio, o agressor negou. Mas na CPJ, admitiu ter desferido socos e chutes na companheira, causando lesões pelo corpo. A mulher necessitou ser atendida na UPA Vila Prado por estar com lesões pelo corpo.

Já o acusado de violência doméstica, após ser autuado em flagrante pela autoridade policial, foi recolhido ao centro de triagem.

