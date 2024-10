Homem tenta matar cunhado com 4 facadas no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 09h18 Por Marcos Escrivani

Ambulância do Samu chegando na Santa Casa - Crédito: arquivo

Um caso de tentativa de homicídio foi registrado por volta da 1h10 desta quinta-feira, 10, em uma casa no Cidade Aracy. Um homem tentou matar seu cunhado com 4 facadas nas costas.

Segundo apurado, o acusado, de 21 anos teria entrado na moradia onde reside a vítima e estaria alcoolizado. Após discussão, armado com a faca, desferiu os golpes no desafeto. A irmã do acusado, de 23 anos, tentou intervir e foi empurrada, lesionando os joelhos.

A vítima, ferida, foi socorrida a Santa Casa e após atendimento médico, ficou internada em observação. O caso foi registrado na CPJ.

