Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um HB20 marrom, placas LMM1J81, foi furtado no domingo, 26, na Avenida Regit Arab, no Cidade Aracy. A vítima, de 39 anos, prestou queixa nesta segunda-feira, 27, na CPJ.

Ele relata que no dia do crime, teria ido a um bar no bairro e deixou o HB20 estacionado. No estabelecimento teria se envolvido em uma briga e ficou ferido, sendo necessário ir a sua casa para se restabelecer. No dia seguinte foi no local onde deixou seu carro, porém não mais o encontrou.

