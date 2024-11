Homem resiste à prisão durante abordagem da GM

Compartilhar no facebook

Simulacro, droga e dinheiro foram apreendidos e entregues na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 26 anos foi detido pela equipe Canil da GM após resistir a uma abordagem na tarde desta terça-feira, 5, no cruzamento das ruas Riskalla Haddad com a Gastão Vieira, no Jardim Santa Felícia.

Denúncias anônimas davam conta que pessoas estariam fazendo trafico e utilizando drogas no local, que é conhecido como “ponto”. A viatura se aproximou e haviam quatro suspeitos e o acusado chegou a dispensou um objeto.

Durante a abordagem, o suspeito resistiu e os GMs utilizaram de força física para contê-lo. Em revista, localizaram um celular. Já na sacola, que foi recuperada, havia um simulacro, uma porção de maconha e a quantia de R$ 1.070,00. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

