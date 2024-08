Homem de 36 anos morre sem diagnóstico após 5 meses com cefaleia

Crédito: divulgação

Um homem de 36 anos faleceu na noite de sexta-feira (16), na UTI da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, após cinco meses enfrentando um quadro de cefaleia, mas sem nenhum diagnóstico.

De acordo com a companheira de Diego Pereira da Silva e com o boletim médico, ele sofria de cefaleia acompanhada de náuseas e vômitos, que tornaram-se contínuas e mais intensas no dia 29 de julho, apresentando também febre e convulsões, chegando a perder a consciência durante as crises.

No dia 01 de agosto, Diego foi internado na UTI da Santa Casa e passou por vários exames, mas a equipe médica não encontrou a causa dos sintomas e ele acabou falecendo.

O corpo de Diego foi encaminhado ao SVO (Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Américo Brasiliense para descobrir a causa da morte.

